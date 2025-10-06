مباريات الأمس
رأي المجلس لا يكفي.. فيريرا باقٍ بقرار من جون إدوارد

كتب : محمد خيري

02:09 م 06/10/2025

جون إدوارد

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تجديد الثقة مرة أخرى في البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق.

وعقد حسين لبيب رئيس النادي ومعه هشام نصر نائب رئيس النادي، جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للفريق خلال الساعات الماضية لمناقشة رحيل فيريرا.

وأخطر حسين لبيب جون إدوارد، برغبة المجلس بالإجماع على رحيل فيريرا، نظرا للنتائج السيئة التي يحققها الفريق في الفترة الحالية، ولكن المدير الرياضي تمسك باستمرار المدير الفني البلجيكي دعما للاستقرار.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن حسين لبيب ومجلس إدارة النادي، ليس لهم الحق وفقا للعقد مع المدير الرياضي، في التدخل في شؤون كرة القدم ومنها رحيل مدير فني أو أي لاعب.

وأوضح المصدر، أن المدير الرياضي هو الوحيد الذي يملك حق الإطاحة بالمدير الفني ولكنه تمسك باستمرار تجربته، مع ضرورة حل أزمة المستحقات المتأخرة للاعبين والجهاز الفني.

