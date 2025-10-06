مباريات الأمس
"جوميز زود المصيبة".. أحمد شوبير يفتح النار على مجلس الزمالك

كتب : محمد خيري

11:58 ص 06/10/2025

جوزيه جوميز

فتح الإعلامي أحمد شوبير، النار على مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بعد زيادة الأزمات المادية على النادي ، وعدم حصول اللاعبين على رواتبهم

وقال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: ""فيه كلام يتردد عن نية أجانب الزمالك انهم يفسخوا العقد عشان مبياخدوش فلوس، وتواصلت مع مسؤول في نادي الزمالك قال ان الكلام ده مش صحيح ومفيش أي لاعب اخطرهم بنيته انه يشتكي".

وتابع: "رسالتي للناس في الزمالك لو الأزمة المالية استمرت ومدفعتش للاعبين الأجانب دول فلوسهم هيشتكوا هيشتكوا، اللي ساب البرتغال واللي ساب البرازيل مجوش عشان سواد عيوننا هنا هما جم عشان الفلوس، لا شيكو بانزا كان مولود في الزمالك ولا بيزيرا اتولد في 100 عقبة، ده أكل عيشهم وطبيعي لو مخدوش فلوس يشتكوا".

وأكمل: "زمان الشكاوي كانت بتطول لكن دلوقت إيد الفيفا طايلة خصوصا أن الزمالك سيء السمعة هناك في القصة دي، واتمنى مش كل ما حد يتكلم تقولوا أرض أكتوبر".

وأضاف: "هي اللعيبة مالها ومال أرض أكتوبر؟ اللعيبة لا يهمها أرض أكتوبر ولا أرض نوفمبر، اللعيبة يهمها مصلحتها وأنها عايزة فلوسها، وكمان حاجة غريبة نلاقي خبر انهم خصموا من شيكو بينزا هو انت بتديله فلوس عشان تخصم منه؟ وللاسف لو اللعيبة لسه مقدمتش شكوى المؤكد أن نادي استريلا البرتغالي قدم شكوى رسمية عشان فلوس صفقة شيكو بينزا الزمالك مدفعهاش ومبيردش عليهم والمبلغ حوالي 700 ألف دولار".

وأوضح: "والمصيبة موقفتش عند كده ده جوزيه جوميز بعد ما كانوا وصلوا معاه لتسوية لمستحقاته مدفعوش المبلغ المتجدول ورفع شكوى جديدة يا جماعة هو فيه ايه هو اللي نبات فيه نصبح فيه؟ ويقولك أرض اكتوبر يا عم أرض أكتوبر وأرض مارس إيه بس هو جمهور الزمالك اللي موجوع ده ذنبه ايه وماله هو بقصة الأرض، دور على حلول هتعمل ايه طيب".

