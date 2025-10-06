"يارب تقبل اعتذاري".. الغندور يوجه رسالة إلى أفشة

قدم الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، الاعتذار لمحمد مجدي أفشة، لاعب فريق الأهلي، بعدما تحدث في تصريحات سابقة عن وجود أزمة بينه وبين عماد النحاس المدير الفني للفريق الأحمر.

وكتب الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الكلام اللي كان مكتوب علي السوشيال ميديا ومنتشر في كل مكان أن محمد مجدي قفشة اتخانق مع كابتن عماد النحاس، وتم عرضه للبيع طلع كله غلط ومش حقيقي".

وأضاف: "وأنا بعتذر لكابتن قفشة وبتمني له كل توفيق لإنه إنسان محترم وخلوق قبل أن يكون لاعب كبير اتمنى تقبل اعتذاري".

وكان خالد الغندور أكد عبر حسابه الشخصي خلال الساعات الماضية، أن هناك أزمة بين "أفشة" وعماد النحاس المدير الفني للفريق، وقد يتم عرض اللاعب للبيع في شهر يناير المقبل.