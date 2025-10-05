المقاولون العرب يعيّن سامي قمصان مديراً فنياً للفريق الأول

أعلن نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، تعيين الكابتن سامي قمصان مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، وذلك خلفاً لمحمد مكي.

ومن المقرر أن يبدأ قمصان مهامه رسمياً غداً الاثنين 6 أكتوبر 2025، إذ يقود أولى تدريبات الفريق استعداداً لاستئناف المسابقة بعد فترة التوقف الدولي.

وشهد توقيع قمصان حضور كل من المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، والكابتن طلعت محرم مدير الكرة، وتم خلالها الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد وخطة العمل للمرحلة القادمة.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي أن قمصان أبدى حماساً ورغبة قوية في تطوير أداء الفريق وتحسين موقعه في جدول الترتيب، مؤكداً أن الإدارة تضع كامل ثقتها في قدراته الفنية وخبراته السابقة مع الأهلي.