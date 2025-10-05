مباريات الأمس
تم إخطار جون إدوارد.. أول تحرك من مجلس الزمالك للإطاحة بفيريرا

كتب : محمد خيري

12:40 م 05/10/2025
تقرر أن يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مرتقبة مع جون إدوارد المدير الرياضي خلال الساعات القليلة المقبلة، لحسم مصير البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن هناك جلسة ثلاثية بين حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، ونائبه هشام نصر، مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، وذلك لمناقشة مستقبل الفريق ومصير فيريرا.

وأوضح المصدر، أنه من المتوقع أن تشهد الجلسة الحديث عن الفترة الماضية وما تحقق تحت قيادة المدير الفني البلجيكي، وسيتم التطرق للحديث عن السيناريوهات المحتملة سواء فيما يخص رحيل المدير الفني أو استمراره.

وأوضح المصدر، أن هناك قرار بالإجماع داخل مجلس إدارة النادي الأبيض، بضرورة رحيل المدير الفني البلجيكي، في ظل تراجع نتائج الفريق بشدة في المباريات الماضي.

واختتم المصدر تصريحاته، أنه من ضمن ما سيناقش خلال الجلسة المبالغ المالية المطلوب الوفاء بها حال فسخ عقد المدرب والمتطلبات الخاصة باستقدام مدير فني جديد.

واصل نادي الزمالك مسلسل إهدار النقاط، في مسابقة الدوري المصري الممتاز، مع مدربه البلجيكي يانيك فيريرا، للجولة الثالثة على التوالي، حيث تعادل مع غزل المحلة أمس السبت بهدف لكل فريق في الجولة العاشرة.

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول المسابقة برصيد 18 نقطة، بالتقاسم مع الأهلي والمصري البورسعيدي، بعد خوض 10 مباريات، حيث حقق الفوز في 5 وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين.


