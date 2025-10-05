مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

زد

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

وادي دجلة

كأس العالم تحت 20 عاما

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
16:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

"هل تعود تجربة ميدو؟".. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل فيريرا عن الزمالك

كتب : محمد خيري

11:29 ص 05/10/2025

أحمد شوبير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات موقف نادي الزمالك، من رحيل البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، بسبب النتائج السيئة، مع إمكانية تولي المسؤولية لمدرب مصري.

وقال "شوبير"، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامجه "مع شوبير": "فيه حيرة حاليا داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، مش عارفين يعملوا إيه؟ يمشوا فيريرا وياخد الشرط الجزائي أو يتم ترحيله زي الباقي ونسمع بعدها عن شكوى وإيقاف قيد".

وأضاف: "هل يكون القرار التعاقد مع مدرب مصري، أنا أرى أن هناك 3 مدربين فقط يصلحوا للمهمة وهم مؤمن سليمان لكنه مرتبط بتعاقد مع الشرطة العراقي، وطارق مصطفى وهو متعاقد حديثًا مع أهلي بني غازي الليبي، والمدرب الثالث هو خالد جلال".

وأوضح: "لكن السؤال هل أحد عنده القوة إنه ييجي؟، وهل يعيد مجلس إدارة نادي الزمالك تجربة ميدو مديرًا فنيًا للفريق؟.

وتابع: "مجلس الزمالك مش عارف يعمل إيه، وكان مستني نتيجة مباراة المحلة وقالوا لو عدت على الأخير الأمور هتمشي، ونقعد بعدها مع جون إدوارد ونشوف هنعمل إيه، ولكن الأمور جرت عكس ذلك".

واختتم تصريحاته: "إذا نجح الزمالك في جمع الشرط الجزائي ورحل فيريرا، هل البديل الأجنبي جاهز؟.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شوبير أحمد شوبير الزمالك فيريرا أخبار الزمالك نادي الزمالك ميدو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اعرف لجنتك.. عناوين محاكم تلقّي أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب في كل محافظة | مستند
58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن
الرئيس يجتمع اليوم بقادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية