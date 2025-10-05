"هل تعود تجربة ميدو؟".. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل فيريرا عن الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات موقف نادي الزمالك، من رحيل البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، بسبب النتائج السيئة، مع إمكانية تولي المسؤولية لمدرب مصري.

وقال "شوبير"، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامجه "مع شوبير": "فيه حيرة حاليا داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، مش عارفين يعملوا إيه؟ يمشوا فيريرا وياخد الشرط الجزائي أو يتم ترحيله زي الباقي ونسمع بعدها عن شكوى وإيقاف قيد".

وأضاف: "هل يكون القرار التعاقد مع مدرب مصري، أنا أرى أن هناك 3 مدربين فقط يصلحوا للمهمة وهم مؤمن سليمان لكنه مرتبط بتعاقد مع الشرطة العراقي، وطارق مصطفى وهو متعاقد حديثًا مع أهلي بني غازي الليبي، والمدرب الثالث هو خالد جلال".

وأوضح: "لكن السؤال هل أحد عنده القوة إنه ييجي؟، وهل يعيد مجلس إدارة نادي الزمالك تجربة ميدو مديرًا فنيًا للفريق؟.

وتابع: "مجلس الزمالك مش عارف يعمل إيه، وكان مستني نتيجة مباراة المحلة وقالوا لو عدت على الأخير الأمور هتمشي، ونقعد بعدها مع جون إدوارد ونشوف هنعمل إيه، ولكن الأمور جرت عكس ذلك".

واختتم تصريحاته: "إذا نجح الزمالك في جمع الشرط الجزائي ورحل فيريرا، هل البديل الأجنبي جاهز؟.