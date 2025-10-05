مباريات الأمس
كل ما تريد معرفته عن مباراة بيراميدز والجيش الرواندي الليلة

كتب- محمد عبدالهادي:

11:25 ص 05/10/2025

مصطفى فتحي من مران بيراميدز الأخير قبل مواجهة الجي

يستعد فريق بيراميدز، لخوض مهمة قوية مساء اليوم الأحد، وذلك عندما يستضيف نظيره الجيش الرواندي، في إياب الدوري التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن مباراة بيراميدز والجيش الرواندي كالتالي:

- بيراميدز حقق الفوز على الجيش الرواندي بثنائية في مباراة الذهاب التي أقيمت ملعب كيجالي بيليه ستاديوم.

- يدير مباراة بيراميدز والجيش الرواندى الليلة طاقم تحكيم بقيادة الكاميروني نيجوا بليسي، ويعاونه مواطنه إلفيس نيجوي كمساعد أول، والكونغولي تشاني يانيس مساعدًا ثانيًا.

- تنطلق صافرة مباراة بيراميدز ونظيره الجيش الرواندي، في الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد الدفاع الجوي.

- المتأهل من مباراة اليوم، سيلتقي مع فريق التأمين الإثيوبي في دور الـ32 من البطولة.

- مباراة اليوم هي البروفة الأخيرة لبيراميدز الذي يستعد لمواجهة نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية الأفريقية، فى السوبر الأفريقي، يوم 18 أكتوبر الجارى.

فيديو قد يعجبك:



