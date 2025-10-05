"حسبي الله بالقانون حقي هييجي".. خالد الغندور يتوعد هؤلاء

أول قرار من فيريرا بعد تعادل الزمالك مع غزل المحلة

أبدى خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، غضبه الشديد، من تداول منشور "مزور" باسمه عبر مواجهة التواصل الاجتماعي بين الجماهير المختلفة.

ونشر "الغندور"، عبر حسابه صورة المنشور "المزور" الذي ينتقد فيه قناة أون تايم سبورتس قبل مباراة الزمالك وغزل المحلة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "

فيس بوك" وكتب: "امبارح قبل المباريات الاستاذ لجنة ولجانه منزلين بوست مزور وفيك ومضروب على أساس إني منزل ده علي صفحتي".

وأكمل: "والناس بتشير ده والناس بتعلق وناس بتشتم وناس بتستغرب حاجة في منتهي القرف وفي منتهى الرخص".

واختتم تصريحاته: "وحسبي الله و نعم الوكيل وبالقانون بعد ربنا حقي هييجي ضدّ هؤلاء".

واصل نادي الزمالك مسلسل إهدار النقاط، في مسابقة الدوري المصري الممتاز، مع مدربه البلجيكي يانيك فيريرا، للجولة الثالثة على التوالي، حيث تعادل مع غزل المحلة أمس السبت بهدف لكل فريق في الجولة العاشرة.