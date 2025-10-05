شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها لقطة تاريخية بمباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلي ورد يانيك فيريرا على أنباء رحيله.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

المشاكل العائلية تُبعد بيلينجهام عن ريال مدريد ومنتخب إنجلترا.. ما القصة؟

يواجه جود بيلينجهام خطر فقد مكانته داخل نادي ريال مدريد ومنتخب إنجلترا، بسبب المشاكل العائلية التي أحاطت به خلال الفترة الماضية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

8 أهلي و2 زمالك.. قائمة منتخب مصر لمباراتي جيبوتي وغينيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر أكتوبر، للاطلاع على القائمة.. اضغط هنا

موقف مميز من فريق أتليتك بلباو تجاه القضية الفلسطينية خلال مباراة ريال مايوركا

في لقطة إنسانية رائعة، كان فريق أتليتك بلباو الإسباني حريصا، على توجيه الدعم إلى القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، تجاه ما يتعرضون له من جيش الاحتلال الإسرائيلي، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

وصلة هزار بين نجوم الزمالك السابقين في مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (صور وفيديو)

اجتمع ثنائي الزمالك الأسبق، المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، في مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلي، المقامة حالياً على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، لمشاهدة اللقطة.. اضغط هنا

"اعذرني".. فيريرا يرد على مطالب جماهير الزمالك برحيله

رد يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك على مطالب رحيله من الفريق الأبيض بسبب النتائج المتراجعة، وأخرها التعادل مع غزل المحلة اليوم السبت، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

"طلب للشناوي وزيزو".. رسائل خاصة من جماهير الأهلي للاعبين في مباراة كهرباء الإسماعيلية

تواجدت جماهير الأهلي في مدرجات ملعب المقاولون العرب بشكل كبير، لدعم لاعبي الفريق أمام كهرباء الإسماعيلية، في اللقاء الذي يجمع بينهما ببطولة الدوري المصري ووجهت لهم عدة رسائل للاطلاع عليها.. اضغط هنا

"بسبب مباراة الحرس".. موقف مميز من وليد صلاح الدين مع ياسر إبراهيم والمراقب

حرص وليد صلاح الدين، على اصطحاب ياسر إبراهيم مدافع الفريق عقب نهاية مباراة المارد الأحمر أمام كهرباء الإسماعيلية حتى يقدم إبراهيم الاعتذار إلى المراقب لما بدر منه في مباراة الفريق أمام حرس الحدود لمشاهدة اللقطة.. اضغط هنا

علاء عبد العال: "النحاس مش مناسب للأهلي.. وفيريرا ليس بحجم الزمالك"

تحدث علاء عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة، عن تعادل فريقه أمام الزمالك وتطرق لأكثر من أمر، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"الأولى في التاريخ".. مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية تسجيل واقعة تاريخية في الدوري

شهدت مباراة النادي الأهلي وكهرباء الإسماعيلية أمس السبت، في بطولة الدوري واقعة غريبة هى الأولى في تاريخ الدوري المصري، بعد احتساب ركلة ركنية على الأهلي، بسبب احتفاظ محمد الشناوي بالكرة في يده، للاطلاع عليها.. اضغط هنا