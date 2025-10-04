مباريات الأمس
أول تعليق من عماد النحاس على فوز الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية

كتب : محمد القرش

11:01 م 04/10/2025
أكد عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، أن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا ومستحقًّا على حساب كهرباء الإسماعيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري، ليحصد الفريق الانتصار الرابع على التوالي.

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي: "المباريات التي تأتي بعد القمة تكون صعبة، ولكننا حققنا فوزًا مهمًّا بنتيجة وأداء مميز بعد الاطمئنان على حالة جميع اللاعبين، وأتمنى التوفيق للمجموعة التي سوف تنضم للمنتخبات الوطنية".

وأضاف أن ياسر إبراهيم اشتكى من دوار خفيف، وتم استبداله كإجراء احتياطي، أما حسين الشحات فقد اشتكى من إصابة بسيطة ولهذا فضلنا استبداله.

وأشار النحاس إلى أن كل اللاعبين قدموا المطلوب، وأن الجهاز الفني يثق في قدرات الجميع، وأن لكل مباراة ظروفها.

وأكمل: "لدينا فترة توقف لعدة أيام، وبعدها سوف يتم الاستعداد بشكل مناسب لرحلة بوروندي، ونعاني بالفعل من الإصابات التي تداهم أكثر من لاعب بالفترة الماضية".

وألمح النحاس إلى أن عامل التوفيق مهم للغاية في كرة القدم، وأن كهرباء الإسماعيلية قدم أداءً قويًّا، وكان هناك أخطاء سوف يتم العمل لتجاوزها.

