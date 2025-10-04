مباريات الأمس
الأهلي يكشف طبيعة إصابة حسين الشحات وكوكا

كتب : محمد القرش

10:57 م 04/10/2025

حسين الشحات (2) (1)

قال أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن حسين الشحات، لاعب الفريق، اشتكى من آلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في الشوط الأول من مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية.

وأوضح أن الجهاز الطبي فضل استبداله لتجنب تفاقم الإصابة، وسوف يخضع لفحص طبي خلال الساعات المقبلة.

وأضاف أن ياسر إبراهيم اشتكى من دوار خفيف وحالته مطمئنة للغاية في الوقت الحالي.

وكان الأهلي فاز على نظيره كهرباء الإسماعيلية برباعية مقابل هدفين، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

