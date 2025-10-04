مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

زد

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

وادي دجلة

كأس العالم تحت 20 عاما

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
16:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

هدف الأهلي الثالث في شباك كهرباء الإسماعيلية (فيديو)

كتب : نهي خورشيد

09:37 م 04/10/2025

احتفال الأهلي

كتب - نهى خورشيد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تفوقه أمام كهرباء الإسماعيلية بعدما أضاف الهدف الثالث مع بداية الشوط الثاني، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة 49 بعد هجمة منظمة بدأها محمد علي بن رمضان بتمريرة إلى أحمد سيد زيزو، الذي أرسل عرضية أرضية حاول دفاع كهرباء الإسماعيلية إبعادها، لكنها ارتدت داخل منطقة الجزاء لتصل إلى محمد شريف، الذي سددها مباشرة بقدمه اليسرى بقوة لتسكن الشباك.

وكان الأهلي افتتح التسجيل عن طريق كوكا في الدقيقة 17 بعد تمريرة متقنة من زيزو، فيما أضاف ياسين مرعي الهدف الثاني برأسية عكسية من ركلة ركنية في الدقيقة 36.

