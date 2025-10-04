مباريات الأمس
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية

كتب : محمد القرش

09:59 م 04/10/2025

مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (2) (1)

فاز النادي الأهلي على نظيره كهرباء الإسماعيلية في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ورفع المارد الأحمر رصيده لـ 18 نقطة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بالتساوي مع المتصدر المصري والزمالك الوصيف بفارق الأهداف.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025/26، عندما يلاقي نظيره أيجل نوار البوروندي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر، ضمن مواجهات الـ32 من دوري الأبطال.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت في بوروندي بالتعادل السلبي، فيما انتهت مباراة العودة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:



