مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

1 1
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

2 4
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

2 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

2 1
19:30

ليفربول

جميع المباريات

هدف الأهلي الثاني في شباك كهرباء الإسماعيلية (فيديو)

كتب : نهي خورشيد

08:53 م 04/10/2025

احتفال ياسين مرعي

كتب - نهى خورشيد

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الثاني في مرمى كهرباء الإسماعيلية، خلال المباراة المقامة بينهما على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة 37 بعد ركلة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو بإتقان، لترتفع الكرة داخل منطقة الجزاء ويقابلها المدافع ياسين مرعي بضربة رأسية قوية سكنت شباك الفريق المنافس.

وكان الأهلي افتتح التسجيل عبر كوكا، الذي حول عرضية أرضية من محمد هاني بعد تمريرة متقنة من زيزو إلى هدف أول رائع على يسار حارس كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 17.

ياسين مرعي هدف ياسين مرعي هدف الأهلي الأهلي أخبار الأهلي الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

