هدف الأهلي الثاني في شباك كهرباء الإسماعيلية (فيديو)

كتب - نهى خورشيد

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الثاني في مرمى كهرباء الإسماعيلية، خلال المباراة المقامة بينهما على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة 37 بعد ركلة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو بإتقان، لترتفع الكرة داخل منطقة الجزاء ويقابلها المدافع ياسين مرعي بضربة رأسية قوية سكنت شباك الفريق المنافس.

وكان الأهلي افتتح التسجيل عبر كوكا، الذي حول عرضية أرضية من محمد هاني بعد تمريرة متقنة من زيزو إلى هدف أول رائع على يسار حارس كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 17.

