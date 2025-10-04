10 صورة من وصول لاعبي الأهلي إلى ستاد المقاولون العرب لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

علق خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق ومقدم البرامج الحالي، على تعادل الفارس الأبيض اليوم أمام نظيره غزل المحلة في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ووقع الزمالك في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره غزل المحلة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مدرب لا يصلح لقيادة فريق، يلعب على بطولة وقلت الكلام ده من بدري".

وتعد هذه المرة الثالثة تواليا، الذي يفشل فيها الفارس الأبيض في تحقيق الفوز، بعدما تعادل أمام الجونة في الجولة الثامنة، قبل أن يتلقى الهزيمة في الجولة الماضية أمام الأهلي، ثم التعادل اليوم أمام المحلة.

ترتيب الزمالك في بطولة الدوري

وبهذه النتيجة رفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 18 في المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما رفع فريق المحلة رصيده إلى النقطة رقم 11 في المركز ال 14.

