هدف تعادل غزل المحلة أمام الزمالك (فيديو)

أدرك الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة هدف التعادل في شباك الزمالك عند الدقيقة 65 من عمر اللقاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف بعد خطأ في التمرير من لاعب الزمالك بنتايك، ليخطف لاعب المحلة الكرة وينطلق في هجمة مرتدة سريعة، قبل أن يرسل تمريرة عرضية أرضية وصلت إلى محمود صلاح الذي استلم الكرة ببراعة، وسددها بدقة لتسكن شباك الحارس محمد صبحي على يساره.

وكان الزمالك تقدم أولاً في الدقيقة 39 عبر لاعبه الجديد أحمد ربيع، الذي وقع على أول أهدافه مع القلعة البيضاء بعد ارتقائه لعرضية متقنة من بنتايك من ركلة ركنية، حولها برأسية قوية داخل المرمى.

