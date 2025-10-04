مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

1 1
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

2 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 0
19:30

ليفربول

هدف تعادل غزل المحلة أمام الزمالك (فيديو)

كتب : نهي خورشيد

06:40 م 04/10/2025

غزل المحلة

أدرك الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة هدف التعادل في شباك الزمالك عند الدقيقة 65 من عمر اللقاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف بعد خطأ في التمرير من لاعب الزمالك بنتايك، ليخطف لاعب المحلة الكرة وينطلق في هجمة مرتدة سريعة، قبل أن يرسل تمريرة عرضية أرضية وصلت إلى محمود صلاح الذي استلم الكرة ببراعة، وسددها بدقة لتسكن شباك الحارس محمد صبحي على يساره.

وكان الزمالك تقدم أولاً في الدقيقة 39 عبر لاعبه الجديد أحمد ربيع، الذي وقع على أول أهدافه مع القلعة البيضاء بعد ارتقائه لعرضية متقنة من بنتايك من ركلة ركنية، حولها برأسية قوية داخل المرمى.

اقرأ أيضًا:

"سيطرة بيضاء وهدف".. ملخص الشوط الأول بين الزمالك وغزل المحلة

لاعب الزمالك يسجل الهدف الأول في تاريخه بالدوري الممتاز (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

غزل المحلة هدف غزل المحلة الزمالك مباراة الزمالك ماتش الزمالك أخبار الزمالك

