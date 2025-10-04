في ظهوره الأول.. أحمد ربيع يسجل أول أهدافه بقميص الزمالك

سجل أحمد ربيع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هدف التقدم لفريقه في شباك غزل المحلة، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتعد هذه المباراة الأولى لأحمد ربيع مع الزمالك، بعدما انضم للأبيض في الانتقالات الصيفية الماضية، من البنك الأهلي.

وتعرض أحمد ربيع للإصابة في العضلة الضامة، قبل بداية الموسم، وغاب عن صفوف الأبيض خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن الزمالك تعاقد مع أحمد ربيع من البنك الأهلي، لمدة 5 مواسم، وكان اللاعب انتقل إلى الأخير من السكة الحديد، عام 2022.

