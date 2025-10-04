مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

1 1
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

2 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

ليفربول

جميع المباريات

في ظهوره الأول.. أحمد ربيع يسجل أول أهدافه بقميص الزمالك

كتب : هند عواد

05:52 م 04/10/2025

أحمد ربيع

سجل أحمد ربيع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هدف التقدم لفريقه في شباك غزل المحلة، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتعد هذه المباراة الأولى لأحمد ربيع مع الزمالك، بعدما انضم للأبيض في الانتقالات الصيفية الماضية، من البنك الأهلي.

وتعرض أحمد ربيع للإصابة في العضلة الضامة، قبل بداية الموسم، وغاب عن صفوف الأبيض خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن الزمالك تعاقد مع أحمد ربيع من البنك الأهلي، لمدة 5 مواسم، وكان اللاعب انتقل إلى الأخير من السكة الحديد، عام 2022.

أخبار

الثانوية العامة

