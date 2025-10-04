لحظة بلحظة.. الزمالك 0-0 غزل المحلة.. انطلاق المباراة

هل اقترب الأهلي من التعاقد مع المدرب السويدي هنريك ريدستروم ؟.. مصدر يرد

نقدم تغطية خاصة لمباراة الزمالك وغزل المحلة، في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري

الزمالك يستضيف فريق غزل المحلة عند الخامسة مساء اليوم السبت على ستاد هيئة قناة السويس في الدوري..

تشكيل الزمالك لمباراة غزل المحلة

أعلن يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة، كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، عمر جابر

خط الوسط: أحمد ربيع، أحمد حمدي، ناصر ماهر

خط الهجوم: أحمد شريف، خوان بيزيرا، عمرو ناصر

بدلاء الزمالك أمام غزل المحلة

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، مهدي سليمان، محمود حمدي "الونش"، صلاح مصدق، أحمد فتوح، بارون أوشينج، نبيل عماد دونجا، عبد الحميد معالي، شيكو بانزا وسيف الجزيري.

ترتيب الزمالك وغزل المحلة

الزمالك يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن المصري المتصدر، فيما يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

انطلاق المباراة

الدقيقة 14: فرصة مهدرة من الزمالك تصدى لها عامر عامر