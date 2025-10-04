مباريات الأمس
الدوري المصري

الزمالك

0 0
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

2 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

0 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

ليفربول

لحظة بلحظة.. الزمالك 0-0 غزل المحلة.. انطلاق المباراة

كتب : هند عواد

04:23 م 04/10/2025
زوار موقع مصراوي، نقدم تغطية خاصة لمباراة الزمالك وغزل المحلة، في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري

الزمالك يستضيف فريق غزل المحلة عند الخامسة مساء اليوم السبت على ستاد هيئة قناة السويس في الدوري..

تشكيل الزمالك لمباراة غزل المحلة

أعلن يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة، كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، عمر جابر

خط الوسط: أحمد ربيع، أحمد حمدي، ناصر ماهر

خط الهجوم: أحمد شريف، خوان بيزيرا، عمرو ناصر

بدلاء الزمالك أمام غزل المحلة

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، مهدي سليمان، محمود حمدي "الونش"، صلاح مصدق، أحمد فتوح، بارون أوشينج، نبيل عماد دونجا، عبد الحميد معالي، شيكو بانزا وسيف الجزيري.

ترتيب الزمالك وغزل المحلة

الزمالك يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن المصري المتصدر، فيما يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

إلى التغطية الخاصة:

انطلاق المباراة

الدقيقة 14: فرصة مهدرة من الزمالك تصدى لها عامر عامر

