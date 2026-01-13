مباريات الأمس
تريزيجيه: نحن منتخب مصر التاريخ ينحاز لنا وعازمون على اللقب

كتب : محمد خيري

02:31 م 13/01/2026

محمود تريزيجيه

أكد محمود تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، جاهزية الفراعنة لمواجهة منتخب السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، مشددًا على أن الفريق يلعب دائمًا من أجل الفوز والتتويج باللقب.

وقال تريزيجيه خلال المؤتمر الصحفي: "منتخب السنغال فريق كبير ويمتلك لاعبين كبار، لكننا منتخب مصر ونلعب لتحقيق اللقب".

وأضاف: "مستعدون لإسعاد الشعب المصري بتحقيق الفوز غدًا، شاركت في نهائي إفريقيا سابقًا وخسرنا بركلات الترجيح، لكن الآن نمتلك لاعبين كبار و رجال قادرين على الفوز".

وأشار تريزيجيه إلى أن حسام حسن وإبراهيم حسن يمنحون اللاعبين ثقة كبيرة وحافز قوي، مؤكدًا أن تركيز الفريق منصب على تحقيق الانتصار وإسعاد الجماهير.

وتابع: "التاريخ ينحاز لنا في التفوق على أي منتخب، لكننا لا نركز على الأرقام، نلعب كل مباراة وكأنها نهائي البطولة".

وشدد: "كما قلت في أول مؤتمر صحفي، نلعب لتحقيق اللقب ونعطي كل مباراة حقها وكأنها نهائي كأس".

وعن زملائه، قال تريزيجيه: "محمد صلاح بالنسبة لي أفضل لاعب في العالم، يمتلك إمكانيات كبيرة، ونحن جميعًا نلعب لتحقيق الفوز".

وأشاد بالمعسكر الحالي: "المعسكر مميز للغاية ونسعد بفرحة الشعب المصري، ولا نلتفت لمواقع التواصل الاجتماعي، فنحن مركزون على الفوز مع اجتماعات تحفيزية مستمرة".

