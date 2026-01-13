مباريات الأمس
بعد قرار معتمد.. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا للمصري البورسعيدي

كتب : محمد خيري

03:24 م 13/01/2026

فريق الزمالك

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء ذلك بعد قرار معتمد جمال المدير الفني للفريق، بحصول اللاعبين على راحة سلبية من مران الأمس.

ويقام المران على ملعب الكلية الحربية تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، الذي تولى المهمة رسميًا مؤخرًا بعد رحيل أحمد عبد الرؤوف.

ويأتي استئناف التدريبات بعد خسارة الزمالك أمام فريق زد في الجولة الماضية، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد السلام.

