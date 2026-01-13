مباريات الأمس
أولى صفقات الشتاء.. صفقة الأهلي الجديدة يظهر في تدريبات اليوم

كتب : محمد خيري

01:25 م 13/01/2026
يشارك عمرو الجزار، مدافع فريق البنك الأهلي، في تدريبات فريقه الجديد مع النادي الأهلي بداية من اليوم، عقب إتمام الصفقة بشكل نهائي، ليصبح أولى تعاقدات القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب انضم بالفعل إلى التدريبات الجماعية للأهلي بعد الاتفاق الكامل بين جميع الأطراف، وإنهاء إجراءات التعاقد رسميًا.

وأوضح أن التعاقد مع عمرو الجزار جاء بناءً على طلب مباشر من المدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي شدد على ضرورة تدعيم خط الدفاع خلال ميركاتو يناير، مع استمرار العمل على تعزيز هذا المركز بصفقة إضافية.

وكان اسم عمرو الجزار قد ارتبط بالانتقال إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عندما كان لاعبًا في صفوف غزل المحلة، قبل أن تتعطل المفاوضات وينتقل بعدها إلى فريق البنك الأهلي.

الأهلي عمرو الجزار صفقات الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي

