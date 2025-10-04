ماذا قدّم عمر خضر خلال مباراة منتخب مصر و تشيلي ؟ (إحصائيات وفيديو)

"ابنته لاعبة سابقة بالنادي".. من هو نوح آدم نجم الزمالك الذي توُفيّ اليوم

قاد عمر خضر منتخب مصر للشباب لفوز قاتل على نظيره تشيلي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

هدف عمر خضر لمنتخب مصر في مرمى تشيلي أبقى على الآمال في التأهل ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث بدور المجموعات.

عمر خضر المحترف المصري بصفوف أستون فيلا الإنجليزي لم يشارك بصورة أساسية مع منتخب مصر للشباب ولكنه نجح حين شارك لأول مرة لمدة شوط كامل وهو الشوط الثاني في قلب الطاولة لصالح منتخب مصر بمباراة تشيلي.

اللاعب صاحب الـ 19 عامًا صنع هدف التعادل لمصر بالدقيقة (47) لزميله أحمد عابدين من كرة ركنية بعد دقيقتين من مشاركته بديلاً كما سجل هدف الفوز لمنتخب مصر من ركلة حرة مباشرة بالدقيقة (90+5) ما جعل عمر يحصل على أعلى تقييم بين لاعبي المباراة (8.8).

ولمس عمر الذي شارك كبديل لزميله سليم طلب الكرة منذ مشاركته 27 مرة مررها 10 مرات لزملائه بينهن 9 تمريرات صحيحة بدقة _90%)، فيما تصدى لتسديدة من لاعبي منتخب تشيلي.

وأرسل عمر خضر كذلك تمريرتين مفتاحيتين لزملائه ولكن لم يستغلاها للتسجيل فيما أرسل كرة طولية صحيحة فيما فاز بمراوغة من أصل 3 قام بهن خلال المباراة.

وفاز عمر بـ 3 التحامات أرضية من أصل 6 فيما خسر الاستحواذ 8 مرات.

وجلس عمر خضر بديلاً في المباراة الأولى لمنتخب مصر أمام اليابان والتي خسرها الفريق بثنائية نظيفة فيما شارك بديلاً لزميله سليم طلب بالدقيقة 70 حلال مباراة نيوزيلندا التي خسرها المنتخب بالنتيجة ذاتها.



