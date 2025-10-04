عمر خضر يخطف فوزًا قاتلاً لمنتخب مصر أمام تشيلي في كأس العالم للشباب

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

نجح منتخب مصر للشباب تحت قيادة مدربه أسامة نبيه في قلب الطاولة على نظيره تشيلي الحفاظ على الآمال في التأهل لثمن نهائي كأس العالم للشباب.

وتقدم منتخب تشيلي بهدف في الدقيقة (27) سجله لاعبه خافيير نيكولاس، فيما تعادل أحمد عابدين بهدف بالدقيقة 47 قبل أن يسجل عمر خضر الهدف الثاني بالدقيقة 90+5 من ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء أسكنها الشباك.

واستغل منتخب مصر خسارة نيوزيلندا بثلاثية على يد منتخب اليابان وحافظ على آماله في بطاقة التأهل لثمن النهائي إذ سيتم الاحتكام لقرعة لتحديد صاحب المركز الثاني على أن ينافس صاحب المركز الثالث على بطاقة التأهل كأفضل صاحب مركز ثالث بالبطولة.

جدول ترتيب المجموعة بعد ختام دور المجموعات:

1) اليابان: 9 نقاط

2) تشيلي: 3نقاط (- 2)

3) مصر: 3نقاط (- 2)

4) نيوزيلندا : 3 نقاط (- 2)

ملخص مباراة مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب :

وبدأ اللقاء بسيطرة من لاعبي منتخب تشيلي على الكرة إذ كادوا يتقدموا بهدف مبكر بعد مرور دقيقتين بعدما وصلت كرة عرضية من يمين الملعب ولكن حولها مهاجم منتخب تشيلي روسيل الذي كان بمنطقة الجزاء دون مراقبة برأسه أعلى المرمى.

وارتكب لاعب منتخب مصر محمد عبدالله خطأ بالدقيقة 5 بوسط الملعب ضد لاعب تشيلي الذي كان يتقدم لبناء هجمة.

شهدت الدقائق التالية محاولات على استحياء من منتخب مصر للدخول في أجواء المباراة وسط تمركز دفاعي جيد للاعبي منتخب تشيلي.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 11 بطاقة صفراء ضد لاعب منتخب مصر أحمد نايل بعد كرة مشتركة مع لاعب منتخب تشيلي الذي يصل إلى منطقة جزاء منتخب مصر وسط تمركز من خط الدفاع.

ووصلت كرة في الدقيقة 13 للاعب منتخب تشيلي داخل منطقة الجزاء ليسددها ضعيفة بجوار المرمى.

وقاد حامد عبدالله لاعب منتخب مصر هجمة من يسار الملعب إذ فضّل مراوغة مدافعي تشيلي عن التمرير حتى استخلص لاعبو الخصم الكرة منه في الدقيقة 14.

وحصل منتخب مصر في الدقيقة 17 على ركلة ركنية من يمين الملعب نُفذت داخل منطقة الجزاء عن طريق اللاعب محمد عبدالله ولكن أمسك بها حارس منتخب تشيلي قبل أن يتوقف اللعب لعلاجه.

وبدأ لاعبو منتخب مصر في الدقائق التالية يسيطرون على الكرة بعض الشيء وسط خطورة من الجبهة اليمنى التي يبرز بها اللاعب محمد عبدالله ولكن دون أي خطورة فعلية على المرمى.

ووصلت كرة طولية خطرة في الدقيقة 22 للاعب منتخب مصر محمد عبدالله ولكن احتسب الحكم تسلل.

وكاد منتخب مصر يباغت منتخب تشيلي بالدقيقة 23 حين وصلت كرة بينية لمحمد عبدالله داخل منطقة جزاء تشيلي من اللاعب حامد عبدالله ولكنه لم يجيد التحكم بالكرة لتنتهي بركنية التي نُفذت وأبعدها دفاع تشيلي.

وسيطر منتخب تشيلي على الكرة خلال الدقائق التالية لينجح لاعبه كاركامو من تسجيل الهدف الأول من تسديدة بالدقيقة (28) من أمام منطقة جزاء منتخب مصر.

واحتج لاعبو منتخب مصر في الدقيقة (31) ضد حكم اللقاء مطالبينه بالرجوع لتقنية الفيديو ومراجعة واقعة مشتركة بين لاعب تشيلي ومحمد عبدالله لاعب منتخب مصر لكن الحكم قرر إشهار بطاقة صفراء ضد لاعب تشيلي روميرو وأخرى لمدير منتخب مصر حمادة أنور للاعتراض.

وتصدت عارضة مرمى تشيلي بالدقيقة (36) لتسديدة قوية من محمد عبدالله لاعب منتخب مصر.

وسدد لاعب منتخب تشيلي كرة قوية في الدقيقة (42) مرت أعلى مرمى منتخب مصر.

وكاد منتخب مصر يشكل خطورة من هجمة مرتدة بالدقيقة (44) حين حصل أحمد نايل على الكرة بخطأ من دفاع تشيلي ثم مررها لزميله محمد عبدالله الذي أرسلها عرضية وصلت في النهاية لزميله حامد عبدالله الذي لم يستطع إجادة التعامل مع الكرة.

وتصدى حارس مرمى تشيلي ببراعة في الدقيقة (45) لتسديدة من لاعب منتخب مصر مهاب سامي.

ودفع المدير الفني لمنتخب مصر مع بداية الشوط الثاني باللاعب عمر خضر بدلاً من سليم طلب.

ونجح أحمد عابدين في خط هدف التعادل لمنتخب مصر مع بداية الشوط الثاني بالتحديد بالدقيقة (48) بعدما وصلته ركنية أسكنها برأسه الشباك.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (77) بطاقة صفراء ضد لاعب منتخب مصر عمر خضر.

وتوقف اللعب في الدقيقة (79) بعد سقوط لاعب منتخب تشيلي في كرة مشتركة مع لاعب منتخب مصر أحمد نايل قبل أن يُستأنف اللقاء.

وواصل منتخب مصر السيطرة على الكرة فوصلت كرة عرضية للاعب محمد السيد بالدقيقة (83) ولكنها مرت بجوار المرمى.

ولجأ الحكم لتقنية الفيديو في الدقيقة (85) وسط مطالبات من لاعبي مصر باحتساب ركلة جزاء بداعِ جذب لاعب منتخب مصر حامد عبدالله ولكن الحكم قرر عدم احتساب ركلة جزاء.

وحصل منتخب مصر على ركلة حرة مباشرة بالدقيقة (90+1) اختلف محمد عبدالله وعمر خضر على من يسددها وسط مطالبات من لاعبي المنتخب لعمر خضر بالالتزام وترك الكرة لمحمد عبدالله قبل أن يطلب أسامة نبيه تسديد عمر خضر للركلة لتسكن الشباك هدفًا ثانيًا لمصر.

تشكيل منتخب مصر لمباراة تشيلي

وبدأ المدير الفني لمنتخب مصر أسامة نبيه المباراة بتشكيل مكون من: أحمد وهب، مهاب سامي، معتز محمد، أحمد عابدين، عبدالله بوستنجي، تيبو جبريال، أحمد خالد كباكا، سليم طلب، حامد عبدالله، محمد عبدالله، أحمد نايل.

موعد مباراة مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب

منتخب مصر للشباب يلتقي نظيره تشيلي عند الثانية من صباح اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للشباب.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب

وتُنقل مباراة مصر وتشيلي عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة بصوت المعلق محمد فوزي.

ترتيب منتخب مصر في كأس العالم للشباب

منتخب مصر للشباب يتذيل جدول ترتيب مجموعته بكأس العالم بدون نقاط بفارق 3 نقاط عن نظيره النيوزيلندي صاحب المركز الثالث وكذلك عن منتخب تشيلي الوصيف، فيما يتصدر منتخب اليابان جدول ترتيب المجموعة.

فرص تأهل منتخب مصر للشباب لثمن نهائي كأس العالم

وتوجد حالة وحيدة لتأهل منتخب مصر لدور ثمن النهائي في كأس العالم للشباب وهي الفوز على منتخب اليابان بفارق هدفين وأكثر بجانب خسارة منتخب نيوزيلندا على يد منتخب اليابان بهدفين حال فوز مصر بهدفين.

هنا سيكون ترتيب المجموعة كالتالي:

1) اليابان:9 نقاط

2) مصر: 3 نقاط (-1)

3) نيوزيلندا: 3 نقاط (-2) حال الخسارة بفارق هدفين على يد اليابان

4) تشيلي: 3 نقاط (-2)

