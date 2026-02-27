(د ب أ)

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأنه من المتوقع أن تعقد الجولة المقبلة من محادثات السلام التي تجري بوساطة الولايات المتحدة بين أوكرانيا وروسيا، في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، في مطلع مارس المقبل.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة بتقنية الفيديو مساء الخميس:"من الضروري وضع اللمسات الأخيرة لكل ما تم تحقيقه بخصوص التوصل لضمانات أمنية حقيقية والاستعداد لعقد اجتماع لرؤساء الدول".

وتابع بأنه يمكن لقمة من هذا النوع أن تساعد في حل "القضايا الرئيسية"، مضيفا: "عندما يتعلق الأمر بروسيا، فإن مثل هذا الترتيب الشخصي يصبح أكثر أهمية مما هو عليه بالنسبة لدول أخرى".

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد عقد محادثات بين وفدين أوكراني وأمريكي في سويسرا تمهيدا لاجتماع ثلاثي جديد مع روسيا.

وأشار زيلينسكي إلى أنه تحدث عدة مرات مع المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف وديفيد أراخاميا، وكذلك مع المبعوثين الأمريكيين الخاصين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وأكد الرئيس الأوكراني مرة أخرى على أن موسكو غير مستعدة لصنع السلام، مشددًا على إن الحل يكمن في فرض عقوبات على صادرات الطاقة والبنوك الروسية.