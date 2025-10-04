كشف طارق يحيى المدير الرياضي لنادي أهلي طرابلس الليبي حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية عن تقدمهم بعرض رسمي لضم لاعب خط الوسط الفلسطيني بصفوف بتروجت حامد حمدان.

وقال طارق يحيى في تصريح خاص لمصراوي اليوم السبت:"لم نتحدث مع حامد حمدان ولم نفاوضه ولم نتحدث مع أي ناد في مصر بشأن اللاعب وما يتردد في هذا الشأن غير صحيح".

وكان مصدر مسؤول في نادي الزمالك، قد أوضح في تصريحات سابقة لمصراوي، أنهم سيحسمون صفقة ضم حامد حمدان خلال الانتقالات الشتوية المقبلة بعدما لم تنجح محاولاتهم لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

اللاعب صاحب الـ 25 عاماً لم يشارك خلال الموسم الجاري بأي مباراة مع فريق بتروجت اعتراضًا منه على عدم سماحهم لهم بالانضمام لصفوف الزمالك.

