بالفيديو.. أعضاء الأهلي يلتقطون الصور مع سيد عبد الحفيظ

تصوير-محمد القرش

متابعة-هند عواد

وصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، والمرشح لعضوية مجلس إدارة النادي، إلى مقر الانتخابات.

وحرص أعضاء النادي الأهلي على التقاط الصور التذكارية مع سيد عبد الحفيظ، وباقي المرشحين ضمن قائمة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الحالي.

وبدأت عملية التصويت في انتخابات النادي الأهلي، منذ التاسعة صباح اليوم الجمعة 31 أكتوبر، ومن المقرر أن تستمر حتى السابعة مساءً.

وتضم قائمة محمود الخطيب كل من: محمود الخطيب "مقعد الرئيس"، ياسين منصور "مقعد النائب"، خالد مرتجي "مقعد أمانة الصندوق"، طارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال وحسن طنطاوي "أعضاء فوق السن"، إبراهيم العامري ورويدا هشام "أعضاء تحت السن".