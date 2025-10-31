مباريات الأمس
احتفال واعتذار.. شيكو بانزا يثير الجدل من جديد

كتب : هند عواد

10:41 ص 31/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    شيكو بانزا لاعب الزمالك ضد البنك الأهلي (3)
  • عرض 7 صورة
    شيكو بانزا لاعب الزمالك ضد البنك الأهلي (1)
  • عرض 7 صورة
    شيكو بانزا لاعب الزمالك ضد البنك الأهلي (4)
  • عرض 7 صورة
    شيكو بانزا لاعب الزمالك ضد البنك الأهلي (2)
  • عرض 7 صورة
    شيكو بانزا يعتذر عن نتيجة مباراة الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 7 صورة
    احتفال شيكو بانزا بهدفه في البنك الأهلي

أثار الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جدلا خلال الساعات الماضي، بعد تعادل الأبيض مع البنك الأهلي، بنتيجة 1-1، في الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ورغم تعادل الزمالك، إلا أن شيكو بانزا احتفل بهدفه في شباك البنك الأهلي، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، مما تسبب في غضب بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

احتفال شيكو بانزا بهدفه في البنك الأهلي

واعتذر شيكو بانزا، بعدها عن نتيجة المباراة، وكتب: "لم تكن النتيجة التي أردناها، لكننا قاتلنا من أجل نتيجة أفضل. والآن، دعونا ننسى هذه المباراة ونفكر في القادمة، دائمًا معًا".

شيكو بانزا يعتذر عن نتيجة مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يثير فيها شيكو بانزا الجدل بين الجماهير، إذ أنه دعم محمد السيد لاعب الأبيض، بعد هجوم الجماهير عليه في المباراة الماضية التي أهدر فيها ركلة جزاء، لكنه سرعان ما تراجع عن دعمه وحذف المنشور.

شيكو بانزا الزمالك هدف شيكو بانزا في البنك الأهلي الزمالك والبنك الأهلي

