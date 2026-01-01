"معندناش غير 7 لاعبين".. رد عاجل من الزمالك بشأن تمرد الكبار

كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن حقيقة الأزمة الأخيرة التي تحدثت عنها وسائل الإعلام حول تمرد بعض لاعبي الفريق، مؤكدًا أن النادي يمر بمرحلة صعبة نتيجة الإصابات والإيقافات والارتباطات الدولية.

وأوضح عبد الناصر في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي أن الفريق يعاني من ثمانية إصابات دفعة واحدة، تشمل:

عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، محمود جهاد، أحمد ربيع، عمرو ناصر، آدم كايد، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، وبارون أوشينج، أغلبهم في مراحل التأهيل الأخيرة قبل العودة للتدريبات الجماعية، إلى جانب بعض الإصابات الجديدة التي تحتاج من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع للعلاج.

وأشار إلى إصابة محمود جهاد بتمزق في العضلة الخلفية، بالإضافة إلى غياب عدد من اللاعبين بسبب الالتزامات الدولية والإيقافات، وهم:

منتخب مصر: محمد صبحي، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، أحمد فتوح، محمد شحاتة

منتخب تونس: سيف الجزيري

منتخب أنجولا: شيكو بانزا (سيعود بعد حصوله على راحة)

كما يغيب كل من سيف جعفر للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وأحمد حمدي للإيقاف الداخلي، ليصبح إجمالي اللاعبين الغائبين 17 لاعبًا من الفريق الأول.

وتابع مدير الكرة: "بعد احتساب ثلاثة حراس مرمى، يتبقى للفريق سبعة لاعبين فقط، بينهم كباتن الفريق عمر جابر ومحمود حمدي "الونش"، إلى جانب ناصر ماهر وخوان بيزيرا وناصر منسي وعدي الدباغ، ومن المستحيل تكوين تشكيلة متكاملة منهم، كما أن جميع اللاعبين يواصلون التدريبات بجدية ولم يمتنع أحد عن التدريب كما أشيع".

وأكد عبد الناصر أن مجلس إدارة النادي قرر، بالتنسيق مع المدير الرياضي جون إدوارد، إراحة اللاعبين المتبقين حرصًا على سلامتهم، مع الاعتماد على فريق كامل من قطاع الناشئين من مواليد 2005 حتى 2009 لمواجهة المباريات المقبلة في كأس عاصمة مصر.

وشدد على أن لاعبي الزمالك رجال أوفياء يتحملون المسؤولية رغم الظروف المالية الصعبة، وأن النادي لم ولن يتخلى عن لاعبيه، مضيفًا: "لا صحة لما يُقال عن امتناع اللاعبين عن التدريب، الزمالك سيبقى قويًا بدعم جماهيره الأوفياء، وستُحل كل الأزمات بالتأكيد".