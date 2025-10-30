مباريات الأمس
موعد مباراة مصر وألمانيا في نهائي بطولة العالم تحت 17 عامًا

كتب : محمد عبد الهادي

11:39 م 30/10/2025

منتخب مصر للناشئين (1)

تأهل منتخب مصر لكرة اليد تحت 17 عامًا إلى نهائي كأس العالم المقامة في المغرب، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نظيره الإسباني بنتيجة 31-28 في نصف نهائي البطولة، ليواصل الفراعنة كتابة التاريخ في النسخة الأولى من المسابقة العالمية.

وقدم المنتخب المصري أداءً قويًا على مدار شوطي اللقاء، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل 12-12 قبل أن يحسم أبناء المدرب عماد إبراهيم المواجهة بفضل تألق الحارس عبد الملك محمود واللاعب يوسف عمرو الذي حصل على جائزة رجل المباراة بعد تسجيله 6 أهداف.

موعد مباراة مصر وألمانيا في نهائي كأس العالم للشباب

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر للناشئين مع نظيره الألماني في المباراة النهائية لبطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عامًا، والمقرر إقامتها يوم السبت 1 نوفمبر 2025، على أن يُعلن لاحقًا عن التوقيت الرسمي للمواجهة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

