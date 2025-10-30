مباريات الأمس
أول تعليق من رئيس نادي البنك الأهلي بعد التعادل مع الزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

10:59 م 30/10/2025
أبدى أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، رضاه بالنقطة التي حصل عليها الفريق الأول لكرة القدم بعد التعادل مع الزمالك في مسابقة الدوري.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك الأهلي

وتعادل البنك الأهلي مع الزمالك بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

وقال أشرف نصار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور :"نقطة التعادل من فريق بحجم الزمالك مهمة جدًا ونجحنا في الدخول وسط الكبار بمسابقة الدوري المصري الممتاز، الدوري هذا الموسم صعب جدا وكل المستويات متقاربة".

وأضاف:" أتواصل بشكل دائم مع الجهاز الفني ولاعبي البنك الأهلي ودائمًا احفزهم على تقديم أداء أفضل، لم نرصد مكافآت خاصة للاعبين والجهاز بعد مباراة اليوم ونطبق لائحة النادي".

واختتم حديثه قائلًا:" هدفنا التواجد ضمن أفضل 7 في بطولة الدوري المصري، وطموحنا التواجد في المراكز الأربعة الأولى بمسابقة الدوري هذا الموسم".

