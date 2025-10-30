موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع البنك الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمهمة جديدة في الدوري المصري الممتاز، عندما يستضيف نظيره طلائع الجيش في الجولة الـ13 من عمر المسابقة المحلية.

وسقط الفارس الأبيض في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره البنك الأهلي بهدف لمثله في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي وذلك ضمن الجولة الـ12 من دوري نايل.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

على أن تذاع المباراة بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الوحيد لمباريات دوري نايل.