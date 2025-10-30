مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

1 1
20:00

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

2 0
19:00

التأمين الإثيوبي

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
22:45

لاتسيو

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع البنك الأهلي

كتب : نهي خورشيد

10:12 م 30/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 5 صورة
    الزمالك
  • عرض 5 صورة
    الزمالك
  • عرض 5 صورة
    الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمهمة جديدة في الدوري المصري الممتاز، عندما يستضيف نظيره طلائع الجيش في الجولة الـ13 من عمر المسابقة المحلية.

وسقط الفارس الأبيض في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره البنك الأهلي بهدف لمثله في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي وذلك ضمن الجولة الـ12 من دوري نايل.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

على أن تذاع المباراة بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الوحيد لمباريات دوري نايل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك موعد مباراة الزمالك المقبلة البنك الأهلي الدوري المصري الممتاز طلائع الجيش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

"وضعنا حرج للغاية".. الأونروا تكشف لمصراوي عن دورها المستقبلي وأزمة التمويل في غزة
بتقنية 360 درجة.. تجول في قاعات المتحف المصري الكبير وشاهد 7 آلاف سنة حضارة