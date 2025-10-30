ملخص مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالدوري المصري

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع البنك الأهلي

"بطاقة وتدخل للأمن".. فيريرا يشتبك لفظيًا مع حكم مباراة الزمالك والبنك

فيريرا يرفض حضور المؤتمر الصحفي لمباراة البنك الأهلي اعتراضًا على التحكيم

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة البنك الأهلي ونظيره الزمالك.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

الزمالك يلتقي البنك الأهلي عند الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك لمباراة البنك الأهلي

وجاء تشكيل الزمالك لمباراة البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان ومحمود حمدي"الونش" وأحمد فتوح وأحمد ربيع ومحمد شحاتة وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وعمرو ناصر وسيف الجزيري.

تشكيل البنك الأهلي لمباراة الزمالك

وجاء تشكيل البنك الأهلي لمباراة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحى، محمد ابراهيم، محمدبن شرقي، مصطفى شلبي

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان ، أسامة فيصل

ويجلس على مقاعد البدلاء

أحمد صبحى، سعيدو سيمبوري، مصطفى دويدار، أحمد مدبولي ، يسري وحيد، أحمد النادري ، محمود الجزار، ياو انور ، سيد نيمار.

ملخص مباراة الزمالك والبنك الأهلي

الدقيقة 1.. بداية المباراة

الدقيقة 5.. تمريرات متواصل من لاعبو الزمالك في وسط الملعب

الدقيقة 10.. كرة عرضية من الجهة اليسرى بعد اختراق رائع من لاعب الزمالك ناصر ماهر ولكن الدفاع شتتها بنجاح عن مناطق الخطورة.

الدقيقة 16.. توقف اللعب لعلاج لاعب الزمالك محمد إسماعيل.

الدقيقة 27.. ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي

الدقيقة 29 .. أسامة فيصل يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء

الدقيقة 33.. شيكو يانزا يسجل هدف اتعادل للزمالك

الدقيقة 45.. الحكم يحتسب 5 دقائق وقت محتسب بدل ضائع

الدقيقة 45+5.. نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1

الدقيقة 46.. انطلاق الشوط الثاني من مباراة الزمالك والبنك الأهلي

الدقيقة 49.. سقوط أسامة فيصل بعد تدخل عنيف مع محمد إسماعيل

الدقيقة 56.. فرصة هدف محقق لخوان بيزيرا

الدقيقة 63.. خروج دونجا والدباغ ونزول عمرو ناصر وأحمد ربيع

الدقيقة 73.. هجمة خطيرة لناصر ماهر يتصدي لها حارس البنك الأهلي

الدقيقة 83.. هجمات متكررة للاعبو نادي البنك الأهلي

الدقيقة 90.. الحكم يحتسب 6 دقائق وقت محتسب بدل ضائع

الدقيقة 96.. نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1

اقرأ أيضًا:

رغم استبعاده.. 8 صور لمحمد صلاح بـ "الأناناس" في مدرجات الأنفيلد

اختيار رئيس البعثة.. قرار جديد من الزمالك قبل بطولة السوبر بالإمارات



