الأهلي يعلن توفير أتوبيسات مجانية لنقل أعضائه في الانتخابات

أعلن النادي الأهلي، في بيان رسمي، توفير عدد كبير من الأتوبيسات المجانية، لنقل أعضاء الجمعية العمومية من فروعيه الثلاثة، مدينة نصر، الشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، إلى المقـر الرئيسي بالجزيرة.

وأشار بيان الأهلي، إلى أن هذا الأمر للمشاركة في انتخابات النادي المقرر لها غدا الجمعة، ولتيسير مشاركة الأعضاء، إذ تتحرك الأتوبيسات ذهابًا وإيابًا على مدار اليوم .

وأعلنت إدارة الأهلي التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة؛ لضمان عدم وجود أي تكدس بالمنطقة المحيطة بالنادي، والعمل على راحة الأعضاء وتيسير دخولهم وخروجهم من مقر الجزيرة أثناء حضورهم للمشاركة في الانتخابات.

