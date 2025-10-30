مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
19:00

التأمين الإثيوبي

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
22:45

لاتسيو

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يعلن توفير أتوبيسات مجانية لنقل أعضائه في الانتخابات

كتب : هند عواد

02:53 م 30/10/2025

شعار الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن النادي الأهلي، في بيان رسمي، توفير عدد كبير من الأتوبيسات المجانية، لنقل أعضاء الجمعية العمومية من فروعيه الثلاثة، مدينة نصر، الشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، إلى المقـر الرئيسي بالجزيرة.

وأشار بيان الأهلي، إلى أن هذا الأمر للمشاركة في انتخابات النادي المقرر لها غدا الجمعة، ولتيسير مشاركة الأعضاء، إذ تتحرك الأتوبيسات ذهابًا وإيابًا على مدار اليوم .

وأعلنت إدارة الأهلي التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة؛ لضمان عدم وجود أي تكدس بالمنطقة المحيطة بالنادي، والعمل على راحة الأعضاء وتيسير دخولهم وخروجهم من مقر الجزيرة أثناء حضورهم للمشاركة في الانتخابات.

اقرأ أيضًا:

هل يستغل تعثر الأهلي؟.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك في الدوري

"قصص متفوتكش".. هزيمة ليفربول.. هدف مرموش.. وإحباط مدرب الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي انتخابات الأهلي أتوبيسات مجانية لأعضاء الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

بالواقع المعزز.. تجول في قاعات المتحف المصري الكبير وشاهد على 7 آلاف سنة حضارة
كيف تحول صورتك إلى زي فرعوني وتشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير؟
قفزة جديدة في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
صراع في السماء.. تشويش غامض يربك حركة الطائرات والسفن