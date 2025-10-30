مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
19:00

التأمين الإثيوبي

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
22:45

لاتسيو

جميع المباريات

إعلان

القائد يرتدي الشعار.. شيكابالا يعلن قميص G الثاني (فيديو)

كتب : هند عواد

12:08 م 30/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    شيكابالا يعلن قميص G الثاني (1)
  • عرض 6 صورة
    شيكابالا يعلن قميص G الثاني (3)
  • عرض 6 صورة
    قميص G الثاني (3)
  • عرض 6 صورة
    قميص G الثاني (2)
  • عرض 6 صورة
    قميص G الثاني (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن شيكابالا قائد الزمالك السابق ورئيس نادي G الناشط في القسم الثاني، قميص الأخير الثاني للموسم الحالي 2025-2026.

ونشر الحساب الرسمي لنادي G، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة شيكابالا بقميص الفريق الثاني، الذي ظهر باللون الأخضر الفاتح، وكتب: "المستقبل يبدأ من هنا، القائد يرتدي شعار چي".

وتولى شيكابالا منصب رئاسة نادي G، بعد إعلان اعتزاله كرة القدم، في يوليو الماضي 2025.

اقرأ أيضًا:

هل يستغل تعثر الأهلي؟.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك في الدوري

"قصص متفوتكش".. هزيمة ليفربول.. هدف مرموش.. وإحباط مدرب الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكابالا فريق G قميص G الثاني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تحول صورتك إلى زي فرعوني وتشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير؟
قفزة جديدة في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
صراع في السماء.. تشويش غامض يربك حركة الطائرات والسفن