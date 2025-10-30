القائد يرتدي الشعار.. شيكابالا يعلن قميص G الثاني (فيديو)

لقطة إنسانية من لاعب بتروجيت تجاه مشجع أحد مشجعي الأهلي

أعلن شيكابالا قائد الزمالك السابق ورئيس نادي G الناشط في القسم الثاني، قميص الأخير الثاني للموسم الحالي 2025-2026.

ونشر الحساب الرسمي لنادي G، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة شيكابالا بقميص الفريق الثاني، الذي ظهر باللون الأخضر الفاتح، وكتب: "المستقبل يبدأ من هنا، القائد يرتدي شعار چي".

وتولى شيكابالا منصب رئاسة نادي G، بعد إعلان اعتزاله كرة القدم، في يوليو الماضي 2025.

