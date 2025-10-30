القائد يرتدي الشعار.. شيكابالا يعلن قميص G الثاني (فيديو)
كتب : هند عواد
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
أعلن شيكابالا قائد الزمالك السابق ورئيس نادي G الناشط في القسم الثاني، قميص الأخير الثاني للموسم الحالي 2025-2026.
ونشر الحساب الرسمي لنادي G، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة شيكابالا بقميص الفريق الثاني، الذي ظهر باللون الأخضر الفاتح، وكتب: "المستقبل يبدأ من هنا، القائد يرتدي شعار چي".
وتولى شيكابالا منصب رئاسة نادي G، بعد إعلان اعتزاله كرة القدم، في يوليو الماضي 2025.
اقرأ أيضًا:
هل يستغل تعثر الأهلي؟.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك في الدوري
"قصص متفوتكش".. هزيمة ليفربول.. هدف مرموش.. وإحباط مدرب الأهلي