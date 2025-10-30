"إصابات وتأديب".. 9 غيابات مؤثرة تضرب الزمالك في مواجهة البنك الأهلي

يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك من غيابات عديدة في مواجهة البنك الأهلي المقرر لها اليوم الخميس، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي، في الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية عشر للدوري المصري.

ويعمل الجهاز الفني لنادي الزمالك البلجيكي بقيادة يانيك فيريرا، على تحقيق الفوز من أجل الاقتراب مرة أخرى من الصدارة، بعد التعثر في الثلاث مباريات الماضية.

غيابات الزمالك أمام البنك الأهلي:

ويغيب عن صفوف الفريق الأبيض، في مباراة اليوم أمام البنك الأهلي، تسعة لاعبين لأسباب مختلفة وهم:

-محمد عواد ( قرار فني )

-صلاح مصدق ( قرار فني )

-محمد السيد ( عقوبة لعدم التجديد )

-أحمد حمدي ( قرار فني )

-ايشو ( قرار فني )

-محمود جهاد ( قرار فني – لعدم الجاهزية )

-ناصر منسي ( قرار فني – لعدم الجاهزية )

-آدم كايد ( إصابة )

-أحمد شريف ( إصابة )

الزمالك في المركز الخامس بجدول الدوري

ويحتل نادي الزمالك المركز الخامس في جدول المسابقة برصيد 19 نقطة، بعد خوض 10 مباريات، حيث حقق الفوز في 5 وتعادل في ثلاث مباريات وخسر مباراتين مباراة.

وتعادل نادي الزمالك في الجولة الماضية مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد هيئة قناة السويس.