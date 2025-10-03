ضربة قوية للزمالك قبل مباراة غزل المحلة



يواجه المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك، يانيك فيريرا، أزمة في خلال مواجهة نظيره غزل المحلة.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

الزمالك يستضيف نظيره غزل المحلة عند الخامسة عصر يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

غيابات الزمالك أمام غزل المحلة

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي مساء اليوم الجمعة أن المهاجم الفلسطيني بصفوف الفريق عدي الدباغ سيغيب عن مواجهة غزل المحلة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي وكذلك سيغيب ناصر منسي.

عبدالله السعيد سيغيب عن مباراة الزمالك وغزل المحلة بسبب تراكم البطاقات الصفراء، كما سيستمر غياب محمد شحاتة للإصابة.

ترتيب الزمالك وغزل المحلة

الزمالك تراجع للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن المصري الذي استعاد الصدارة بالفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف في وقت سابق من اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة.

غزل المحلة على الجانب الآخر يحتل المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

