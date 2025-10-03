مباريات الأمس
الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

0 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 1
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

ليفربول

ضربة قوية للزمالك قبل مباراة غزل المحلة

كتب : مصراوي

11:59 م 03/10/2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

يواجه المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك، يانيك فيريرا، أزمة في خلال مواجهة نظيره غزل المحلة.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

الزمالك يستضيف نظيره غزل المحلة عند الخامسة عصر يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

غيابات الزمالك أمام غزل المحلة

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي مساء اليوم الجمعة أن المهاجم الفلسطيني بصفوف الفريق عدي الدباغ سيغيب عن مواجهة غزل المحلة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي وكذلك سيغيب ناصر منسي.

عبدالله السعيد سيغيب عن مباراة الزمالك وغزل المحلة بسبب تراكم البطاقات الصفراء، كما سيستمر غياب محمد شحاتة للإصابة.

ترتيب الزمالك وغزل المحلة

الزمالك تراجع للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن المصري الذي استعاد الصدارة بالفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف في وقت سابق من اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة.

غزل المحلة على الجانب الآخر يحتل المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

اقرأ أيضًا:
قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وتشيلي الحاسمة في كأس العالم للشباب

حالة وحيدة تضمن استمرار منتخب مصر في كأس العالم للشباب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك غزل المحلة موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة الزمالك ضد غزل المحلة ترتيب الزمالك في الدوري ترتيب غزل المحلة في الدوري عدي الدباغ عبدالله السعيد محمد شحاتة ناصر منسي

