كشف الإعلامي خالد الغندور عن استمرار أزمة لاعب وسط الزمالك أحمد حمدي داخل القلعة البيضاء، في ظل توتر علاقته بالجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف، وفشل المحاولات الجارية حتى الآن لاحتواء الخلاف القائم بين الطرفين.

وقال الغندور، خلال برنامجه "ستاد المحور"، إن أحمد حمدي غاب عن التدريبات الجماعية للفريق في مران أمس، والذي يُعد المران الأخير قبل مواجهة بلدية المحلة، المقرر إقامتها غدًا ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وهو ما فاقم من حدة الأزمة داخل الفريق.

وأوضح أن غياب اللاعب جاء عقب علمه باستمرار خروجه من حسابات الجهاز الفني، على خلفية المشادة التي وقعت بينه وبين المدير الفني خلال أحد التدريبات في الفترة الماضية، الأمر الذي أضر بشكل واضح على موقفه الفني داخل الفريق.

وأضاف الغندور أن موقف أحمد حمدي يزداد تعقيدًا، خاصة في ظل وجود أزمة أخرى تتعلق بمستقبله مع النادي، حيث لم تبدأ إدارة الزمالك حتى الآن مفاوضات تجديد عقده، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ما يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات بشأن مصير اللاعب خلال المرحلة المقبلة.