كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

"يزداد تعقيدًا".. الغندور يفجر مفاجأة حول انقطاع لاعب الزمالك عن التدريبات

كتب : محمد خيري

11:58 ص 28/12/2025
  عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أحمد حمدي
  • عرض 8 صورة
    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 8 صورة
    أحمد حمدي من تدريبات الزمالك
  • عرض 8 صورة
    أحمد حمدي من تدريبات الزمالك
  • عرض 8 صورة
    أحمد حمدي (2)
  • عرض 8 صورة
    أحمد حمدي (1)
  • عرض 8 صورة
    أحمد حمدي (6)

كشف الإعلامي خالد الغندور عن استمرار أزمة لاعب وسط الزمالك أحمد حمدي داخل القلعة البيضاء، في ظل توتر علاقته بالجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف، وفشل المحاولات الجارية حتى الآن لاحتواء الخلاف القائم بين الطرفين.

وقال الغندور، خلال برنامجه "ستاد المحور"، إن أحمد حمدي غاب عن التدريبات الجماعية للفريق في مران أمس، والذي يُعد المران الأخير قبل مواجهة بلدية المحلة، المقرر إقامتها غدًا ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وهو ما فاقم من حدة الأزمة داخل الفريق.

وأوضح أن غياب اللاعب جاء عقب علمه باستمرار خروجه من حسابات الجهاز الفني، على خلفية المشادة التي وقعت بينه وبين المدير الفني خلال أحد التدريبات في الفترة الماضية، الأمر الذي أضر بشكل واضح على موقفه الفني داخل الفريق.

وأضاف الغندور أن موقف أحمد حمدي يزداد تعقيدًا، خاصة في ظل وجود أزمة أخرى تتعلق بمستقبله مع النادي، حيث لم تبدأ إدارة الزمالك حتى الآن مفاوضات تجديد عقده، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ما يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات بشأن مصير اللاعب خلال المرحلة المقبلة.

الزمالك أحمد حمدي لاعب الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك

أخبار كأس الأمم الأفريقية

أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ويسجل رقما تاريخيا ببداية التعاملات
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة