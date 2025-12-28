موقف الشناوي وطرد هاني ورسالة للشعب المغربي.. رسائل هامة لحسام حسن

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أن مواجهة أنجولا لها أهمية خاصة للفراعنة، مشددًا على أن الهدف الأساسي من المباراة هو تحقيق الفوز واستثمارها أكبر استفادة فنية ممكنة.

وقال المدرب في تصريحات رسمية: "منتخب أنجولا من الفرق القوية والمحترمة، ونحترم جميع المنافسين، وسنلعب للفوز في كل مباراة".

وأضاف: "المباراة فرصة مهمة لتجهيز اللاعبين للمواجهات المقبلة، ونعمل على الاستفادة القصوى من كل فرصة داخل الملعب".

وأشار إلى أن المنتخب يمتلك روحًا عالية وعزيمة قوية، مؤكدًا أن "هدفنا إسعاد الجماهير، ولدينا لاعبين كبار رائعين يسعون دائمًا لمصلحة بلدهم وتحقيق طموحات الشعب المصري، وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأقوى".

وحول جاهزية اللاعبين، أكد المدرب أن "كل اللاعبين الـ28 المتواجدين معنا مميزون، و19 لاعبًا شاركوا في المباراتين السابقتين، وهذا مؤشر جيد على ثقة الجهاز الفني في جميع اللاعبين".

ولفت إلى أهمية الدعم الجماهيري، قائلًا: "أتوجه بالشكر للجماهير المغربية على مؤازرتهم لنا، فهذا طبيعي بين الأشقاء، والجماهير المصرية دعمتهم خلال مباريات كأس العالم، وهذه هي روح الكرة".

وأضاف: "نلعب كل مباراة بطريقة مناسبة لتحقيق الفوز، وأشكر جميع اللاعبين على الالتزام والانضباط، ولدينا ثقة كبيرة في كل اللاعبين، وعلى رأسهم تريزيجيه وزيزو الذين يمتلكون مرونة اللعب في أكثر من مركز".

وأكد المدرب أن المشوار في كأس الأمم الإفريقية لا يزال طويلاً، وأن جميع المنتخبات المشاركة قوية وتقدم مباريات ممتعة، مشيرًا إلى أن الكرة الإفريقية تتطور باستمرار.

وحول حراسة المرمى والدفاع، قال: "محمد الشناوي حارس عظيم، وكل الأربعة حراس لدينا كبار وجاهزون، ومحمد هاني لاعب كبير وحماسي، والطرد جزء من كرة القدم والتحكيم".

واختتم بالقول: "نحن جاهزون لأي مواجهة في دور الستة عشر، وأمتلك لاعبين كبار، وسعداء بثقة الجماهير المصرية فينا".