بعد الهزيمة المفاجئة.. مدرب الزمالك يحذر اللاعبين من مصير الأهلي

عقد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق داخل معسكر الإعداد، وذلك قبل التحرك لخوض مواجهة بلدية المحلة، المقرر إقامتها في تمام الثانية والنصف عصرًا، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وجاءت الجلسة بعيدًا عن الجوانب الفنية، حيث حرص المدير الفني على مناقشة عدد من الأمور المهمة المتعلقة بالتركيز والانضباط داخل الملعب، في إطار الاستعداد للمباراة المرتقبة.

وكشف مصدر داخل الفريق أن عبد الرؤوف شدد خلال حديثه مع اللاعبين على ضرورة خوض اللقاء بأقصى درجات التركيز والجدية، محذرًا من الاستهانة بالمنافس، خاصة أن مباريات الكؤوس لا تخضع للحسابات الورقية أو ترشيحات ما قبل اللقاء.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني استشهد بما حدث في مباراة الأهلي الأخيرة، والتي شهدت خروج الفريق الأحمر من البطولة أمام المصرية للاتصالات، رغم كونه المرشح الأبرز للتأهل، مؤكدًا أن ذلك يُعد درسًا واضحًا للجميع.

وطالب عبد الرؤوف لاعبيه بضرورة استغلال أنصاف الفرص أمام مرمى المنافس، والتركيز على إنهاء الهجمات بالشكل الأمثل، من أجل حسم المباراة مبكرًا وضمان التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

وأكد المدير الفني للاعبي الزمالك أن مواجهات الكأس دائمًا ما تحمل مفاجآت غير متوقعة، وأن الفريق القادر على تخطي هذه العقبات هو من يتحلى بالتركيز العالي، ويقاتل على كل كرة حتى اللحظة الأخيرة، لتحقيق الهدف المطلوب ومواصلة المشوار في كأس مصر.