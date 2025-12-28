مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

تفقد الأرضية.. حافلة الزمالك تصل ملعب المقاولون لمواجهة بلدية المحلة

كتب : محمد خيري

12:57 م 28/12/2025

حافلة الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد المقاولون العرب، استعدادًا لخوض مباراة بلدية المحلة، المقرر لها بعد قليل في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك حافلة الزمالك الزمالك والمقاولون العرب

