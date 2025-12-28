3 ناشئين.. مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة بلدية المحلة في الكأس

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بلدية المحلة المقرر لها في الثانية والنصف عصر اليوم الأحد على ستاد المقاولون العرب في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – السيد أسامة – عمر جابر.

خط الوسط : محمود جهاد – ناصر ماهر – محمد حمد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا – ناصر منسي – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وعلي عبد المجيد وبارون أوشينج ومحمد إبراهيم وسيف جعفر وأحمد صفوت وأنس وائل وحازم أسامة وعدي الدباغ.