مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

3 ناشئين.. مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة بلدية المحلة في الكأس

كتب : محمد خيري

01:26 م 28/12/2025

الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بلدية المحلة المقرر لها في الثانية والنصف عصر اليوم الأحد على ستاد المقاولون العرب في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – السيد أسامة – عمر جابر.

خط الوسط : محمود جهاد – ناصر ماهر – محمد حمد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا – ناصر منسي – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وعلي عبد المجيد وبارون أوشينج ومحمد إبراهيم وسيف جعفر وأحمد صفوت وأنس وائل وحازم أسامة وعدي الدباغ.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك تشكيل الزمالك مباراة الزمالك وبلدية المحلة كأس مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة