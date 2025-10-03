مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

0 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 1
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

ليفربول

جميع المباريات

حالة وحيدة تضمن استمرار منتخب مصر في كأس العالم للشباب

كتب : مصراوي

11:34 م 03/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مصر للشباب ضد اليابان (4)
  • عرض 5 صورة
    مصر للشباب ضد اليابان (2)
  • عرض 5 صورة
    مصر للشباب ضد اليابان (1)
  • عرض 5 صورة
    مصر للشباب ضد اليابان (3)

منتخب مصر للشباب يلتقي نظيره تشيلي عند الثانية صباح يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للشباب.

ترتيب منتخب مصر في كأس العالم للشباب

منتخب مصر للشباب يتذيل جدول ترتيب مجموعته بكأس العالم بدون نقاط بفارق 3 نقاط عن نظيره النيوزيلندي صاحب المركز الثالث وكذلك عن منتخب تشيلي الوصيف، فيما يتصدر منتخب اليابان جدول ترتيب المجموعة.

فرص تأهل منتخب مصر للشباب لثمن نهائي كأس العالم

وتوجد حالة وحيدة لتأهل منتخب مصر لدور ثمن النهائي في كأس العالم للشباب وهي الفوز على منتخب اليابان بفارق هدفين وأكثر بجانب خسارة منتخب نيوزيلندا على يد منتخب اليابان بهدفين حال فوز مصر بهدفين.

وهنا سيكون ترتيب المجموعة كالتالي:

1) اليابان:9 نقاط
2) مصر: 3 نقاط (-1)
3) نيوزيلندا: 3 نقاط (-2) حال الخسارة بفارق هدفين على يد اليابان
4) تشيلي: 3 نقاط (-2)

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب

وتُنقل مباراة مصر وتشيلي عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة بصوت المعلق محمد فوزي.

