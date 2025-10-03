حالة وحيدة تضمن استمرار منتخب مصر في كأس العالم للشباب

ضربة قوية للزمالك قبل مباراة غزل المحلة

منتخب مصر للشباب يلتقي نظيره تشيلي عند الثانية صباح يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للشباب.

ترتيب منتخب مصر في كأس العالم للشباب

منتخب مصر للشباب يتذيل جدول ترتيب مجموعته بكأس العالم بدون نقاط بفارق 3 نقاط عن نظيره النيوزيلندي صاحب المركز الثالث وكذلك عن منتخب تشيلي الوصيف، فيما يتصدر منتخب اليابان جدول ترتيب المجموعة.

فرص تأهل منتخب مصر للشباب لثمن نهائي كأس العالم

وتوجد حالة وحيدة لتأهل منتخب مصر لدور ثمن النهائي في كأس العالم للشباب وهي الفوز على منتخب اليابان بفارق هدفين وأكثر بجانب خسارة منتخب نيوزيلندا على يد منتخب اليابان بهدفين حال فوز مصر بهدفين.

وهنا سيكون ترتيب المجموعة كالتالي:

1) اليابان:9 نقاط

2) مصر: 3 نقاط (-1)

3) نيوزيلندا: 3 نقاط (-2) حال الخسارة بفارق هدفين على يد اليابان

4) تشيلي: 3 نقاط (-2)

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب

وتُنقل مباراة مصر وتشيلي عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة بصوت المعلق محمد فوزي.

اقرأ أيضًا:

زيدان يتعرض لوعكة صحية في الدنمارك ويعلق :"بقيت أحسن"

"الزمالك عاد للوصافة".. جدول ترتيب الدوري بعد فوز المصري على البنك الأهلي