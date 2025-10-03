مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

2 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

0 1
20:00

المصري

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

2 1
20:00

المقاولون العرب

كأس العالم تحت 20 عاما

اوكرانيا - شباب

0 0
23:00

باراجواي - شباب

الدوري الإنجليزي

بورنموث

2 1
22:00

فولهام

جميع المباريات

زيدان يتعرض لوعكة صحية في الدنمارك ويعلق :"بقيت أحسن"

كتب : نهي خورشيد

10:01 م 03/10/2025
    محمد زيدان
    محمد زيدان
    محمد زيدان مع منتخب مصر

تعرض محمد زيدان نجم منتخب مصر وبوروسيا دورتموند الأسبق، لوعكة صحية خلال تواجده في الدنمارك، نُقِل على أثرها إلى أحد المستشفيات.

وكتب زيدان عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" اليوم الجمعة:"بشكر كل اللي سألوا عني، وأنا الحمد لله بقيت أحسن، وربنا يحفظكم جميعاً".

والجدير بالذكر أن زيدان أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في عام 2016، ومثل خلال مشواره الكروي عدداً من الأندية العربية والأجنبية وعلى رأسها، ميتلاند الدنماركي، فيردر بريمن الألماني، ماينز 05، بروسيا دورتموند، وبني ياس الإماراتي و آخرهم الإنتاج الحربي.

