زيدان يتعرض لوعكة صحية في الدنمارك ويعلق :"بقيت أحسن"

تعرض محمد زيدان نجم منتخب مصر وبوروسيا دورتموند الأسبق، لوعكة صحية خلال تواجده في الدنمارك، نُقِل على أثرها إلى أحد المستشفيات.

وكتب زيدان عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" اليوم الجمعة:"بشكر كل اللي سألوا عني، وأنا الحمد لله بقيت أحسن، وربنا يحفظكم جميعاً".

والجدير بالذكر أن زيدان أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في عام 2016، ومثل خلال مشواره الكروي عدداً من الأندية العربية والأجنبية وعلى رأسها، ميتلاند الدنماركي، فيردر بريمن الألماني، ماينز 05، بروسيا دورتموند، وبني ياس الإماراتي و آخرهم الإنتاج الحربي.

