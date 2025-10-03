مران الزمالك يحسم مصير ثنائي الفريق من لقاء غزل المحلة

بكاء زوجة على زين بعد سقوطه أرضًا في مونديال اليد (فيديو)

تحدد التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقف ثنائي الأبيض الأنجولي شيكو بانزا والتونسي سيف الدين الجزيري، من مواجهة غزال المحلة.

ويواجه الزمالك نظيره غزل المحلة، في الخامسة مساء غدا السبت، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر داخل الزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي: "يحسم يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، موقف الثنائي شيكو بانزا وسيف الدين الجزيري من مباراة غزل المحلة، بعد مران اليوم، فيما يغيب عدي الدباغ للإصابة وعبد الله السعيد للإيقاف".

وغاب الثنائي شيكو بانزا وسيف الدين الجزيري، عن مباراة الزمالك السابقة ضد الأهلي، لأسباب فنية.

