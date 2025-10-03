مباريات الأمس
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

المصري

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيجيريا - شباب

3 2
02:00

السعودية - شباب

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

فولهام

جميع المباريات

مران الزمالك يحسم مصير ثنائي الفريق من لقاء غزل المحلة

كتب : مصراوي

12:41 م 03/10/2025
تحدد التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقف ثنائي الأبيض الأنجولي شيكو بانزا والتونسي سيف الدين الجزيري، من مواجهة غزال المحلة.

ويواجه الزمالك نظيره غزل المحلة، في الخامسة مساء غدا السبت، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر داخل الزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي: "يحسم يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، موقف الثنائي شيكو بانزا وسيف الدين الجزيري من مباراة غزل المحلة، بعد مران اليوم، فيما يغيب عدي الدباغ للإصابة وعبد الله السعيد للإيقاف".

وغاب الثنائي شيكو بانزا وسيف الدين الجزيري، عن مباراة الزمالك السابقة ضد الأهلي، لأسباب فنية.

يانيك فيريرا الزمالك الزمالك وغزل المحلة شيكو بانزا سيف الدين الجزيري

