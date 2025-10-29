"‏لا بيهاجم ولا بيدافع".. إبراهيم سعيد ينتقد رباعي الأهلي أمام بتروجيت

سر استبعاد 9 لاعبين من قائمة الزمالك لمباراة البنك الأهلي

"حاسس بإحباط".. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع بتروجيت

انتقد إبراهيم سعيد نجم الزمالك والأهلي الأسبق، مستوى لاعبي القلعة الحمراء خلال مواجهة بتروجيت والتى أقيمت مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب إبراهيم عبر حسابه على منصة "إكس":"طاهر محمد طاهر الوحيد اللي محافظ على مستواه على مدار أربع سنوات ‏لا بيهاجم ولا بيدافع".

‏وأضاف:"مستواه في الموسم كله عبارة عن ٣ مباريات، ‏تواجده في الملعب بلا فائدة".

وتابع نجم الأحمر السابق:"‏الهدف يُسأل عنه الشناوي مع المدافعين، ‏تريزيجيه متعاقد مع العارضة رغم مجهوده في الملعب".

وأتم حديثه قائلاً:"‏زيزو مستواه سيئ جداً ولازم يجتهد أكتر، ونفسي أشوف تسديدة منه على المرمى، ‏مش هيفضل مقضيها كرات ثابتة فقط، ‏بن شرقي عايز يعدي من بطن المدافع، ‏من الآخر، ‏زيزو وبن شرقي وتريزيجيه بيلعبوا لنفسهم مش للفريق".