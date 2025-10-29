مباريات الأمس
الدوري المصري

بتروجت

1 1
20:00

الأهلي

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

0 0
22:45

فيورنتينا

الدوري الفرنسي

لوريان

1 1
21:00

باريس سان جيرمان

الدوري الفرنسي

نانت

0 1
23:05

موناكو

جميع المباريات

"‏لا بيهاجم ولا بيدافع".. إبراهيم سعيد ينتقد رباعي الأهلي أمام بتروجيت

كتب : نهي خورشيد

10:22 م 29/10/2025
    ابراهيم سعيد بالسجائر_Easy-Resize.com
    إبراهيم سعيد لاعب الزمالك السابق
    إبراهيم سعيد
    إبراهيم سعيد(1)
    إبراهيم سعيد لاعب إيفرتون السابق

انتقد إبراهيم سعيد نجم الزمالك والأهلي الأسبق، مستوى لاعبي القلعة الحمراء خلال مواجهة بتروجيت والتى أقيمت مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب إبراهيم عبر حسابه على منصة "إكس":"طاهر محمد طاهر الوحيد اللي محافظ على مستواه على مدار أربع سنوات ‏لا بيهاجم ولا بيدافع".

‏وأضاف:"مستواه في الموسم كله عبارة عن ٣ مباريات، ‏تواجده في الملعب بلا فائدة".

وتابع نجم الأحمر السابق:"‏الهدف يُسأل عنه الشناوي مع المدافعين، ‏تريزيجيه متعاقد مع العارضة رغم مجهوده في الملعب".

وأتم حديثه قائلاً:"‏زيزو مستواه سيئ جداً ولازم يجتهد أكتر، ونفسي أشوف تسديدة منه على المرمى، ‏مش هيفضل مقضيها كرات ثابتة فقط، ‏بن شرقي عايز يعدي من بطن المدافع، ‏من الآخر، ‏زيزو وبن شرقي وتريزيجيه بيلعبوا لنفسهم مش للفريق".

إبراهيم سعيد بتروجيت الدوري المصري طاهر محمد طاهر الأهلي مباراة الأهلي اليوم

