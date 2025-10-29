فرط الأهلي في تصدر جدول ترتيب النسخة الجارية من بطولة الدوري بعدما تعثر أمام نظيره بتروجت مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري.

الأهلي ظلّ كما كان قبل المباراة بالمركز الثاني بجدول الترتيب ولكنه رفع رصيده إلى 22 نقطة بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا المتصدر، فيما رفع التعادل رصيد بتروجت إلى النقطة 15 في المركز الثاني عشر.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وبتروجت:

1) سيراميكا كليوباترا: 23 نقطة

2) الأهلي: 22 نقطة

3) المصري: 19نقطة

4) وادي دجلة: 19 نقطة

5) الزمالك: 18 نقطة

6) إنبي: 18 نقطة

7) بيراميدز:17 نقطة

8) زد: 17 نقطة

9) غزل المحلة: 15 نقطة

10) سموحة: 15 نقطة

11)مودرن سبورت: 15نقطة

12) بتروجت: 15 نقطة

13) الجونة: 15 نقطة

14) البنك الأهلي: 14 نقطة

15) حرس الحدود: 12نقطة

16) طلائع الجيش: 10 نقاط

17) المقاولون العرب: 9 نقاط

18) فاركو: 9 نقاط

19) الاتحاد: 8 نقاط

20)كهرباء الإسماعيلية: 8 نقاط

21) الإسماعيلي: 7 نقاط