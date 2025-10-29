فرط في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي و بتروجت
كتب : مصطفى الجريتلي
مباراة الأهلي وبتروجيت
فرط الأهلي في تصدر جدول ترتيب النسخة الجارية من بطولة الدوري بعدما تعثر أمام نظيره بتروجت مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري.
الأهلي ظلّ كما كان قبل المباراة بالمركز الثاني بجدول الترتيب ولكنه رفع رصيده إلى 22 نقطة بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا المتصدر، فيما رفع التعادل رصيد بتروجت إلى النقطة 15 في المركز الثاني عشر.
جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وبتروجت:
1) سيراميكا كليوباترا: 23 نقطة
2) الأهلي: 22 نقطة
3) المصري: 19نقطة
4) وادي دجلة: 19 نقطة
5) الزمالك: 18 نقطة
6) إنبي: 18 نقطة
7) بيراميدز:17 نقطة
8) زد: 17 نقطة
9) غزل المحلة: 15 نقطة
10) سموحة: 15 نقطة
11)مودرن سبورت: 15نقطة
12) بتروجت: 15 نقطة
13) الجونة: 15 نقطة
14) البنك الأهلي: 14 نقطة
15) حرس الحدود: 12نقطة
16) طلائع الجيش: 10 نقاط
17) المقاولون العرب: 9 نقاط
18) فاركو: 9 نقاط
19) الاتحاد: 8 نقاط
20)كهرباء الإسماعيلية: 8 نقاط
21) الإسماعيلي: 7 نقاط