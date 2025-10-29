مباريات الأمس
الدوري المصري

بتروجت

1 1
20:00

الأهلي

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

0 0
22:45

فيورنتينا

الدوري الفرنسي

لوريان

1 1
21:00

باريس سان جيرمان

الدوري الفرنسي

نانت

0 1
23:05

موناكو

رد فعل جماهير الأهلي بعد تأخر الفريق بهدف أمام بتروجيت (فيديو)

كتب- محمد عبدالهادي:

09:59 م 29/10/2025

مباراة الأهلي وبتروجيت

تصوير- محمد القرش:

عبرت جماهير النادي الأهلي عن غضبها بعد تأخر الفريق في الدقائق الأولي من المباراة التي تجمعه أمام بتروجيت بالجولة الـ12 من الدوري المصري.

وتمكن بتروجيت من تسجيل الهدف الأول في شباك الأهلي بالدقيقة 11 من عمر المباراة عن طريق اللاعب الفلسطيني حامد حمدان.

وأطلقت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في ستاد الكلية الحربية، هتافات قوية ضد اللاعبين لتحفيزهم للعودة للمباراة وتسجيل هدف التعادل.

وهتفت الجماهير : "بالدم بالروح الماتش مش هيروح".

مباراة الأهلي وبتروجيت

