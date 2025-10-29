مفاجأة بالهجوم.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة بتروجيت

تأكد غياب الثنائي.. أزمة تواجه فيريرا قبل مباراة الزمالك و البنك الأهلي

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد بتروجيت في الدوري المصري (0 -1)

كشف المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة مساء اليوم الأربعاء، أمام بتروجيت.

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي وبتروجيت في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

وشهد التشكيل 7 تغييرات عن آخر مباراة بدأ بها المدرب الدنماركي، كما شهد مفاجأة بالهجوم بعدم تواجد رأس حربة صريح وجلوس جراديشار على مقاعد البدلاء.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة بتروجيت

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري.

خط الوسط: أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وكريم فؤاد ومحمد عبد الله.