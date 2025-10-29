ممدوح عباس يتغزل في نجم الزمالك ويصفه بخليفة سمير قطب

تغزل ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، بلاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد شحاتة، مشبهًا إياه بخليفة اللاعب الراحل سمير قطب.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "x" :"يا ليت كل لاعبي نادي الزمالك في دماثة أخلاق و أدب كابتن محمد شحاتة".

وتابع:" انتظر أن يكون خليفة سمير قطب في نادي الزمالك و ما اعجبني فيه عندنا التقيت به أنه يتحدث قليلا جدا..إن شاء الله يعمل ماتشات كويسة ابتداء من الغد".

وكان شحاتة قد تعرض لإصابة قوية خلال الفترة الماضية، أبعدته عن المشاركة مع الفريق، قبل أن يتعافى ويعود لقائمة الفريق التي تستعد لمواجهة البنك الأهلي بالدوري المصري.