زيارة خاصة من بيزيرا للأهرامات.. ووالده يعلق: يصمد عبر القرون



حرص البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول نادي الزمالك، على زيارة الأهرامات برفقة أسرته، في جولة للتعرف على أبرز المعالم التاريخية في مصر.

ووثق اللاعب البرازيلي الزيارة عبر نشر عدة صور على حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ومعه والده وزوجته.

وفي المقابل علق والده خوان بيزيرا على زيارة الأهرامات قائلا:"الأهرامات تذكّرنا كل ما يُبنى بهدفٍ حقيقي، يصمد عبر القرون".

جاءت الزيارة في الوقت الذي تستعد فيه مصر للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، وأكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، أنه سيتم توظيف المتحف خلال الاحتفالية الكبرى المقبلة بشكل يبرز أهم المعروضات بطريقة مختلفة وباهرة تعكس عظمة المقتنيات التي يضمها المتحف، مشيرًا إلى أن المصريين والعالم سيشاهدون عرضًا استثنائيًا يليق بمكانة مصر الحضارية.